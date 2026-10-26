МИД Норвегии ответил Трампу на критику Нобелевского комитета

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, отвечая на критику со стороны президента США Дональда Трампа из-за премии мира, подчеркнул, что Нобелевский комитет является независимым органом.

«Он прекрасно знает, что Нобелевский комитет независим. Мы напомнили об этом», — заявил Эйде норвежскому телеканалу NRK.

Накануне Трамп вновь выразил недовольство тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира, и назвал Норвегию «отхожим местом». Ранее Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира за 2026 год юристу и правозащитнице из ЮАР Наванетхем (Нави) Пиллэй, которая в 2008–2014 гг. занимала пост верховного комиссара ООН по правам человека. Лауреата решили отметить премией «за ее усилия по укреплению мира и утверждению норм международного права».