Посол Узбекистана в Азербайджане отметил ключевую роль глав государств в укреплении двусторонних связей

«Сегодня отношения между Узбекистаном и Азербайджаном активно развиваются по пути стратегического партнерства и взаимного уважения. В этом процессе ключевую роль играет эффективное сотрудничество между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Азербайджана, уважаемым Ильхамом Алиевым».

Как передает корреспондент 1news.az, об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Азербайджанской Республике Бахром Ашрафханов, выступая на международной научной конференции «Узбекистан и Азербайджан: общее историческое наследие, исламская цивилизация и современное научное сотрудничество».

По словам Бахрома Ашрафханова, Центр исламской цивилизации в Ташкенте - это важнейший научный центр, призванный возродить исторический статус Узбекистана и его огромный вклад в мировую цивилизацию,широко представив его мировой общественности.

«Здесь прошлое дает свои идеи настоящему, формируя пространственную и духовную основу нашего будущего.

В частности, хочу подчеркнуть, что в создании этого Центра решающую роль сыграли последовательные личные усилия президентов. Эта инициатива, выдвинутая главой государства на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2017 году, ярко отражает глубокую осознанность нашей связи с истоками, высокую оценку ее значения на мировом уровне и светлое видение передачи этого наследия будущим поколениям. Заботы Президента о развитии науки и образования, продвижении национальных ценностей и укреплении общественного согласия глубоки. Главная идея Центра состоит в том, чтобы наше великое прошлое превратилось в источник вдохновения для нового свободного века и духовной истории будущих поколений », - указал в своем выступлении Б.Ашрафханов.

Как отметил посол, «мы, ученые, исследователи и коллеги, расширяем святость нашего союза между научными факультетами и институтами. Мы заинтересованы в совместном развитии нашей исторической памяти, реализации программ для молодых исследователей и воплощении совместных проектов в жизнь. Самое главное — сегодняшняя конференция прямо служит этой цели.

Двери дипломатии открыты. Выставки науки действуют. Галереи культурного наследия ждут своего часа. Пусть Центр исламской цивилизации в этом контексте станет новой и поистине уникальной площадкой для диалога! Пусть укрепляются научные, культурные и гуманитарные связи между Баку и Ташкентом!»

Фаига Мамедова