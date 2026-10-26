Погода на вторник: В Баку ожидается до 21 градуса тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 27 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться облаками. В основном осадков не ожидается. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем - 17-21° тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых местах возможен небольшой моросящий дождь. Местами временами будет наблюдаться туман. Ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-14°, днем - 17-20° тепла. В горных районах ночью ожидается 0-5°, днем - 5-10° тепла.