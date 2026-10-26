Хикмет Гаджиев: Азербайджан нацелен на углубление сотрудничества со странами Африки

Азербайджан заинтересован в расширении и глубоком развитии двусторонних связей со странами Африканского континента.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, Азербайджан и государства Африки имеют давние исторические связи, в частности в сфере образования и подготовки кадров.

«Азербайджан, безусловно, с нетерпением ждет расширения связей со странами Африки. Еще в советские времена к нам приезжало учиться большое количество африканских студентов. Возвращаясь на родину, они вносили и продолжают вносить значительный вклад в развитие своих стран», — напомнил Хикмет Гаджиев.

Помощник президента подчеркнул, что Баку намеревается развивать это сотрудничество как в гуманитарной, так и в экономической сфере, применяя индивидуальный подход к каждому партнеру.

«Между Азербайджаном и Африкой будут укрепляться гуманитарные контакты. Мы рассчитываем развивать наше экономическое взаимодействие с африканскими друзьями на двусторонней основе и по принципу case-by-case. Наша главная цель - дальнейшее углубление отношений с нашими друзьями на континенте», - отметил он.