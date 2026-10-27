В Баку построят новое здание посольства Грузии
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В Баку построят новое здание посольства Грузии.
Оно расположится в центральном районе Ясамал на участке площадью 3,4 тыс. кв. м на пересечении улиц Наримана Нариманова и Башира Сафароглу. Проектирование и строительство проведут по методу Design-Build – когда оба этапа объединены в один контракт.
Финансирование пойдет из госбюджета через Фонд муниципального развития. После завершения работ здание передадут МИД Грузии. Землю под посольство и резиденцию посла Азербайджан передал в январе 2025 года.
Источник: Sputnik Грузия
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