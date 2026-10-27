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В Баку 23-летний водитель скутера погиб в ДТП - ВИДЕО

Редакция 1news10:38 - Сегодня
В Баку 23-летний водитель скутера погиб в ДТП - ВИДЕО

Сегодня в 04:00 на территории Наримановского района столицы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Автомобиль Toyota под управлением Агшина Мирзабейли сбил скутериста Абдуллу Алиева.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.

"На регулируемом светофором пешеходном переходе произошла авария, сопровождавшаяся грубыми нарушениями правил дорожного движения. В результате ДТП 23-летний А.Алиев погиб на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся расследование", - говориися в сообщении.

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