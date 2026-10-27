Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанское общество демонстрирует единство по всем вопросам

Сегодня азербайджанское общество демонстрирует единство по всем вопросам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

Напомнив, что он неоднократно заявлял об отсутствии внутренних рисков в Азербайджане, глава государства сказал: «Все потенциальные риски исходят из-за пределов наших границ. Идеологические риски столь же опасны, как и физические. Поэтому мы должны всегда быть бдительными и с полной самоотдачей защищать нашу национальную идентичность, нашу государственность, отстаивать нашу независимость и защищать наш образ жизни».