Президент: Независимой стране не следует читать нотации о том, как жить, что делать и чего не делать

Двойные стандарты также связаны с тем, что кто-то пытается читать вам лекции о вашем образе жизни.

Прежде чем это делать, не мешало бы посмотреть на себя в зеркало и спросить, имею ли я право кого-либо поучать.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

Глава государства отметил, что независимой стране не следует читать нотации о том, как жить, что делать и чего не делать. «Мы это знаем. Нам следует больше сосредоточиться на своих собственных делах. То, что происходит в других странах, – это дело тех людей, тех народов; это не наше дело».