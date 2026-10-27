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ММ утвердил регулирование режима работы и отдыха экипажей коммерческой авиации

Редакция 1news11:35 - Сегодня
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ММ утвердил регулирование режима работы и отдыха экипажей коммерческой авиации

Парламент Азербайджана принял в последнем чтении новое регулирование рабочего времени и времени отдыха экипажей самолетов, осуществляющих коммерческие перевозки.

Как сообщает Report, в связи с этим изменения в Трудовой кодекс и закон "Об авиации" были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (ММ).

В законопроекте подчеркивается, что согласно статье 89 Трудового кодекса нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 8 часов в день и 40 часов в неделю. Статьей 93 Кодекса и Постановлением Кабинета Министров № 106 от 12 августа 2003 года для летного и летно-инструкторского состава установлена еженедельная продолжительность рабочего времени в 36 часов. Согласно статьям 95-97 Кодекса, при применении суммированного учета ежедневное рабочее время не может превышать 12 часов, а в ночное время — 11 часов. Эти ограничения делают невозможным или экономически нецелесообразным выполнение рейсов продолжительностью 13-14 часов в Нью-Йорк, Сеул и другие дальние направления, ослабляя их конкурентоспособность. В законопроекте предусмотрено приведение общих лимитов рабочего времени в соответствие с международными стандартами в области управления усталостью экипажа воздушного судна (fatigue management).

Сообщается, что в международной практике (например, в США и Европейском союзе) продолжительность работы и отдыха летного экипажа регулируется более гибкими лимитами за 7, 14, 28 последовательных дней или за 1 календарный год, и такой же порядок будет применяться в Азербайджане.

Законопроект после обсуждений был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.

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