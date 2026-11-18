В ряде СМИ появились мнения об отмене двух предметов - азербайджанского языка и информатики - на экзамене на госслужбу.

В ответ на запрос Trend пресс-секретарь Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Ханлар Ханларзаде сообщил, что данные сведения не имеют под собой никаких правовых оснований.

По его словам, согласно статье 23.8 Кодекса о государственной службе Азербайджанской Республики, порядок организации, проведения тестирования, оценки и выдачи «Сертификата государственной службы» будет определяться Кабинетом министров Азербайджанской Республики.

В Указе Президента Азербайджанской Республики «О применении Закона Азербайджанской Республики № 490-VIIQ от 16 октября 2026 года "Об утверждении, вступлении в силу Кодекса о государственной службе Азербайджанской Республики и связанном с этим правовом регулировании" и урегулировании некоторых вопросов в связи с этим» на подготовку упомянутых правил установлен пятимесячный срок.

Ханлар Ханларзаде отметил, что вопросы, связанные с содержанием тестового экзамена, найдут свое отражение в данных правилах после их определения.

Таким образом, в настоящее время каких-либо правовых решений об отмене предметов азербайджанского языка и информатики на экзамене на госслужбу нет. Содержание экзамена и вопросы, связанные с предметами, определятся после разработки и утверждения соответствующих правил.