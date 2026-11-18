Служба развития лесов и Государственное агентство по дошкольному и общему образованию выступили с совместным заявлением о прекращении использования древесного топлива в учебных заведениях.

В заявлении отмечается, что в последние годы в Азербайджане были приняты меры по улучшению системы отопления в образовательных учреждениях, расширению использования альтернативных видов топлива, а также по внедрению экологически безопасных технологий и современных систем обогрева.

Принимаются системные меры по улучшению теплоснабжения в образовательных учреждениях. В рамках этой работы часть учебных заведений была подключена к газовой сети, а те, что ранее отапливались дровами, перешли на использование пеллет — альтернативного вида топлива.

Согласно статистическим данным, если в 2023 году по всей стране насчитывалось 2065 образовательных учреждений, отапливаемых дровами, то к 2026 году этот показатель снизился до нуля. В настоящее время 1397 образовательных учреждений используют в качестве топлива пеллеты, а потребности в отоплении остальных подобных учреждений обеспечиваются за счет газификации.

Отмечается, что использование пеллетного топлива вносит существенный вклад в снижение потребности в древесине и помогает сохранять лесные ресурсы. Кроме того, такие преимущества, как более низкая влажность и возможность легкой регулировки температуры, позволяют обеспечить более эффективное, стабильное и гибкое теплоснабжение в образовательных учреждениях.

Переход на пеллетное топливо способствует сохранению лесов, уменьшает спрос на дрова и расширяет применение альтернативных видов топлива для нужд отопления.

Также подчеркивается, что отказ от использования дров в образовательных учреждениях является позитивной экологической практикой и может послужить примером для других организаций, которые в настоящее время продолжают использовать дрова.

Эксклюзивно предоставленным 1news.az