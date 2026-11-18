В Огузе арестован водитель, занимавшийся автохулиганством.

Как сообщает 1news.az, в ходе профилактических мероприятий, проведенных полицией в Огузе, был задержан водитель И. Мамедов.

Управляемый им автомобиль марки «ВАЗ-2106» систематически грубо нарушал правила дорожного движения, создавая опасность для других участников движения.

Собранные в отношении водителя материалы были направлены в районный суд для рассмотрения.

Решением суда И. Мамедов был лишен водительских прав сроком на 1 год и подвергнут административному аресту.