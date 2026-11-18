Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с резким заявлением в адрес оппозиционной фракции «Сильная Армения», затронув вопросы внешней политики, суверенитета и необходимости принятия новой конституции страны.

По словам главы армянского правительства, действующие власти избавили республику от статуса «форпоста» и тупикового участника региональных противостояний.

«Мы вывели Армению из ловушки. То, что вы представляете Армению как форпост и тупик конфликта, мы вывели из этого конфликта», — заявил Пашинян, обращаясь к оппозиции, передают армянские ТГ-каналы.

Отдельное внимание премьер-министр уделил внутриполитической повестке и вопросу изменения основного закона страны, подчеркнув, что решение о разработке новой конституции было принято властями еще восемь лет назад.

Резко раскритиковав защитников действующей редакции конституции, Пашинян охарактеризовал ее как пережиток прошлого:

«Почему вы защищаете эту конституцию? Потому что это конституция олигархии, конституция марионеточной судебной и государственной системы, конституция избирательного мошенничества и фальсификаторов выборов», — подчеркнул он.