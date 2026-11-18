Состояние лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Гяндже, обнародовано.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Сообщается, что 18 ноября в 12:00 два человека (мужчины), пострадавших в ДТП, были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи больницы имени академика З. Мамедова при Гянджинской городской объединенной больнице:

«Пациентам, у которых были диагностированы различные телесные повреждения, оказана необходимая медицинская помощь.

Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, они были отпущены домой на амбулаторное лечение».

14:53

В городе Гянджа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован на улице Фатуллаха Гасанова.

В результате столкновения автомобилей марок «ВАЗ-2107» и «Nissan» травмы получили три человека, находившиеся в «ВАЗе»: водитель Тургут Байрамов (2008 года рождения), а также пассажиры Фуад Рустамов (2008 года рождения) и Наиль Мустафаев (1969 года рождения). Они были доставлены в различные больницы города.

По факту ведется расследование.