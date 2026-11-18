В связи с ожидаемой 19 ноября ветреной погодой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах объявлено желтое предупреждение.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В соответствии с желтым предупреждением, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гобустане, Шемахе, Агсу, Исмаиллы, Гяндже, Нафталане, Геранбое, Нефтчале, Гаджигабуле, Хачмазе, Сиязане, Шабране, Губе, Хызы и Гусаре будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.