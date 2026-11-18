Главы РФ, США и Китая Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин кратко пообщались «на ногах» на торжественном приеме для гостей саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Об этом сообщает РИА Новости. Лидеры пожали друг другу руки и кратко пообщались на ногах.

Невероятных ожиданий у России от предстоящей встречи лидеров РФ, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина нет, ранее заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«У нас нет невероятных ожиданий. У нас прагматические ожидания», — отметил представитель Кремля.

Как указал Песков, Москва ожидает, что на встрече произойдет хороший обмен мнениями по согласованному кругу вопросов, а также по другим, которые лидеры посчитают нужным затронуть.