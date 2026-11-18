В Азербайджане из незаконного оборота изъято 104 кг наркотических средств и 8070 психотропных таблеток.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

Отмечается, что Главное управление по борьбе с наркотиками МВД провело операции, направленные на пресечение незаконного оборота наркотиков.

В результате мероприятий, осуществленных на территории столицы, а также в городе Гянджа, Абшеронском, Гобустанском и Сальянском районах, были задержаны Орхан Багиров, Тюрбят Бахшиев, Мулаим Алиева, Роман Алиев, Алыш Эждаров, Бабаэли Талыбов, Камран Узунов, а также гражданин Ирана Рамин Вафаи Талышмекаил.

У них в общей сложности было обнаружено 104 килограмма наркотических средств и 8070 таблеток, содержащих наркотические вещества. В ходе расследования выяснилось, что задержанные организовывали незаконный оборот наркотиков, контрабандой доставленных на территорию страны по указанию наркоторговцев, проживающих за рубежом.

По фактам возбуждены уголовные дела. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.