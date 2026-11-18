Премьер Армении Никол Пашинян объяснил, как Армения и Азербайджан намерены сотрудничать в вопросе использования приграничных рек. Вопрос, как известно, обсуждался на недавней встрече с Ильхамом Алиевым в Дублине.

В контексте реализации повестки мира обе страны могут и должны сотрудничать в том числе в вопросе совместного использования вод приграничных рек, сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте, передает Sputnik Армения.

«Есть реки, которые протекают через территорию обеих стран, есть определенные экологические стандарты и т.д. Подобное сотрудничество имеет место и с Ираном, и с Турцией», — напомнил премьер.

Пашинян сообщил, что с Азербайджаном сейчас формируются рабочие группы, но встреч еще не было.

Отметим, что встреча лидеров Армении и Азербайджана состоялась в Дублине на полях 9-го саммита Европейского политического сообщества.