Сообщение о бомбе в российском SSJ-100 в Турции оказалось ложным - ОБНОВЛЕНО
В турецкой Анталье завершилась проверка российского самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» после сообщения о заложенной на борту бомбе.
Взрывчатку специалисты не обнаружили, сообщает SHOT в своём Telegram-канале.
16:21
Сигнал о бомбе поступил с самолета авиакомпании «Азимут», летевшего из России в Турцию.
Об этом сообщает турецкий портал Herdem Aviation.
Уточняется, что нештатная ситуация произошла на рейсе из Минеральных Вод в Анталью. На борту лайнера Sukhoi Superjet 100 находятся 65 пассажиров и четыре члена экипажа. После получения угрозы в воздух подняли истребители ВВС Турции. В настоящее время воздушное судно продолжает полет в районе Невшехира.
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