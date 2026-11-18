В турецкой Анталье завершилась проверка российского самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» после сообщения о заложенной на борту бомбе.

Взрывчатку специалисты не обнаружили, сообщает SHOT в своём Telegram-канале.

16:21

Сигнал о бомбе поступил с самолета авиакомпании «Азимут», летевшего из России в Турцию.

Об этом сообщает турецкий портал Herdem Aviation.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла на рейсе из Минеральных Вод в Анталью. На борту лайнера Sukhoi Superjet 100 находятся 65 пассажиров и четыре члена экипажа. После получения угрозы в воздух подняли истребители ВВС Турции. В настоящее время воздушное судно продолжает полет в районе Невшехира.