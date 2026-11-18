Израиль на неопределенный срок сохранит контроль над зонами безопасности в секторе Газа, на юге Ливана и в Сирии в связи с сохраняющимися угрозами.

С таким заявлением выступил израильский министр обороны Исраэль Кац.

"Израиль не уйдет из зон безопасности и не будет менять их границы до ликвидации [палестинского радикального движения] ХАМАС и завершения демилитаризации сектора Газа, полного разоружения [ливанского шиитского движения] "Хезболлах" на всей территории Ливана и устранения всех джихадистских угроз со стороны Сирии", - заявил Кац, чьи высказывания распространила его пресс-служба. Кроме того, глава израильского МО пригрозил, что любая атака со стороны ХАМАС, "Хезболлах" или сирийских джихадистов приведет к тому, что Израиль возьмет под свой контроль дополнительные территории в соответствующих районах.

В течение 2026 года Кац неоднократно выступал с аналогичными высказываниями. Подробности, поясняющие причину данного заявления, не приводятся.

Источник: ТАСС