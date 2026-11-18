Технические параметры проекта TRIPP должны быть согласованы с Азербайджаном, поскольку строящаяся на территории Армении железная дорога должна соединиться с азербайджанской железной дорогой.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции «Сильная Армения» Марианны Гахраманян, передает Арменпресс.

Депутат попросила уточнить заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова относительно соглашения по техническим параметрам проекта и трехсторонней рабочей группы.

Пашинян ответил, что соединение железных дорог делает необходимыми технические соглашения. «Есть такой нюанс: вы понимаете, что если идет о железной дороге, она должна соединиться с другой железной дорогой», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что трехсторонний формат работы был создан именно для обсуждения этих вопросов. «Мы считаем, что наша железная дорога должна быть соединена с азербайджанской железной дорогой, и эти вопросы, технические параметры, должны активно координироваться. Именно поэтому была создана трехсторонняя рабочая группа», — отметил Пашинян.

Согласно совместному заявлению, опубликованному внешнеполитическим ведомством РА 7 ноября, Армения, США и Азербайджан договорились о создании первых двух технических групп по планированию в области транспорта и электропередачи. В их работу также входят технические вопросы обеспечения связи с другими региональными инфраструктурными объектами.