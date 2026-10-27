 Рубинян обвинил Кочаряна и Саргсяна в сокрытии заказчиков теракта 27 октября | 1news.az | Новости
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Рубинян обвинил Кочаряна и Саргсяна в сокрытии заказчиков теракта 27 октября

Редакция 1news12:40 - Сегодня
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Рубинян обвинил Кочаряна и Саргсяна в сокрытии заказчиков теракта 27 октября

Вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян жестко раскритиковал бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, возложив на них ответственность за то, что заказчики теракта в парламенте 27 октября 1999 года до сих пор не названы.

В беседе с журналистами Рубинян заявил, что действующие власти обладают максимальной политической волей для расследования, однако самое благоприятное время для раскрытия организаторов было упущено именно в годы правления предыдущего режима, передает news.am.

По словам вице-спикера, ключевые доказательства и нити преступления проще всего было собрать по горячим следам — сразу после трагедии. Однако Кочарян, занимавший тогда пост президента, и Саргсян, возглавлявший министерство национальной безопасности, не сделали этого, несмотря на то что исполнители были задержаны незамедлительно. Рубинян напомнил, что Кочарян публично называл это дело «уровнем участкового», но за 19 лет совместного нахождения Кочаряна и Саргсяна у власти заказчики так и не были установлены.

Рубинян прямым текстом поддержал подозрения тех, кто считает многолетнее бездействие бывших руководителей неслучайным. Он подчеркнул, что в результате кровавых событий 27 октября власть Кочаряна резко укрепилась и стала единоличной, из-за чего действующее руководство страны больше всех заинтересовано в установлении истины. В качестве доказательства того, что сложнейшие преступления можно раскрывать при наличии реального желания, вице-спикер привёл в пример раскрытое уже при нынешней власти убийство Ваграма Хорхоруни 20-летней давности.

Комментируя молчание бывшего военного прокурора Гагика Джангиряна, обещавшего рассказать правду после отставки, Рубинян посоветовал адресовать эти претензии самому Джангиряну, а назвать конкретные имена подозреваемых отказался, отметив, что с его стороны это было бы некорректно.

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