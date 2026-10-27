В Азербайджане предложили ввести регистрацию дипломатов, находящихся в стране более 15 дней

Милли Меджлис принял в первом чтении поправки в Миграционный кодекс, предусматривающие регистрацию дипломатов и иностранных представителей, находящихся в Азербайджане более 15 дней.

Как сообщает Report, законопроект обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно поправкам, регистрации в соответствующем органе исполнительной власти будут подлежать сотрудники дипломатических представительств и консульств иностранных государств, органов и представительств международных организаций, действующих в Азербайджане, а также проживающие с ними члены семей.

Требование также распространяется на лиц, прибывающих в страну с дипломатической или специальной миссией, в случаях, предусмотренных международными договорами, участником которых является Азербайджан.

Этим категориям лиц будут выдавать регистрационные удостоверения, подтверждающие их статус и регистрацию в стране.

Кроме того, поправки уточняют перечень лиц, которым выдаются въездные визы для официальных визитов. В него включены сотрудники дипломатических представительств и консульств иностранных государств, представители международных организаций, члены их семей, а также лица, прибывающие с дипломатической или специальной миссией в предусмотренных международными договорами случаях.

По итогам обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.