«Страны исчезнут»: Илон Маск бьет тревогу

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что снижение рождаемости может привести к исчезновению целых стран и культур.

Он прокомментировал публикацию в своей соцсети X, в которой утверждается, что суммарный коэффициент рождаемости в Италии составляет 1,0 ребёнка на женщину, а в Японии — 1,4. По мнению автора поста, при сохранении такой тенденции каждое следующее поколение будет примерно вдвое меньше предыдущего.

«Это означает, что целые страны и культуры исчезнут навсегда», — написал Маск в комментарии к посту.