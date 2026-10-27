«Страны исчезнут»: Илон Маск бьет тревогу
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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что снижение рождаемости может привести к исчезновению целых стран и культур.
Он прокомментировал публикацию в своей соцсети X, в которой утверждается, что суммарный коэффициент рождаемости в Италии составляет 1,0 ребёнка на женщину, а в Японии — 1,4. По мнению автора поста, при сохранении такой тенденции каждое следующее поколение будет примерно вдвое меньше предыдущего.
«Это означает, что целые страны и культуры исчезнут навсегда», — написал Маск в комментарии к посту.
It means entire countries and cultures will go extinct forever — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2026
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