Newsmax: Израиль назвал отношения с Азербайджаном уникальными

Визит президента Израиля Ицхака Герцога в Баку в октябре стал сигналом укрепления азербайджано-израильских отношений.

Как отмечает Newsmax, приглашение Герцога на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подчеркнули стратегическое значение партнерства двух стран.

Сотрудничество Азербайджана и Израиля охватывает энергетику, оборону, высокие технологии и сельское хозяйство.

Особое значение отношениям придает географическое положение Азербайджана на Южном Кавказе — в регионе, где пересекаются интересы крупных держав. На этом фоне сотрудничество Баку и Тель-Авива приобретает дополнительное стратегическое значение.

Во время встречи Герцог назвал отношения с Азербайджаном «уникальными» и подчеркнул, что они доказали свою значимость даже в сложные времена. По его словам, стороны могут расширять сотрудничество и укреплять связи между народами.

Партнерство с Израилем остается одним из направлений многовекторной внешней политики Азербайджана, позволяющим развивать взаимодействие в сферах безопасности, энергетики и технологий. При этом Баку сохраняет собственные приоритеты и выстраивает отношения с зарубежными партнерами, исходя из национальных интересов. Именно сочетание географического положения, экономических возможностей и самостоятельной дипломатии укрепляет роль Азербайджана в региональных процессах.