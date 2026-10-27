Депутат Верховной рады потребовала лишить Саакашвили родительских прав

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько подала в суд иск против бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Она требует лишить его родительских прав на их общую дочь Жасмин и обязать выплачивать алименты до совершеннолетия ребенка.

Как передает украинское издание «Обозреватель», соответствующая информация содержится в судебном реестре и на сайте Шевченковского районного суда Киева.

В свою очередь, Саакашвили, отбывающий наказание в грузинской тюрьме, заявил в соцсети X, что оказывает дочери материальную помощь. По его словам, Жасмин родилась уже после того, как он оказался в заключении.

Экс-президент также сообщил, что его мать посещала внучку в Киеве и нескольких городах Европы, ежемесячно оказывает ей финансовую поддержку, а в 2022 году подарила ей квартиру в Киеве.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего против него возбудили уголовные дела. В 2015 году он получил украинское гражданство, а в 2015–2016 годах занимал пост губернатора Одесской области. Позднее его назначили главой Национального совета реформ.

В октябре 2021 года Саакашвили тайно вернулся в Грузию, где был задержан. Впоследствии его приговорили к лишению свободы по обвинениям в растрате государственных средств, организации избиения депутата, злоупотреблении служебным положением и незаконном пересечении границы.

Всего у Саакашвили четверо детей: двое сыновей от бывшей супруги, гражданки Нидерландов Сандры Рулофс, дочь от грузинской певицы Софо Нижарадзе и дочь от Елизаветы Ясько.