В Багдаде сбили два беспилотника в районе посольства США

Системы противовоздушной обороны, размещённые на территории посольства США в Багдаде, сбили два беспилотника над иракской столицей.

Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источник в сфере безопасности Ирака.

По его данным, оба БПЛА были уничтожены системами ПВО американского посольства.

Ранее представитель иракских сил безопасности сообщил агентству INA, что звуки взрывов, слышимые в Багдаде, были связаны с уничтожением беспилотника неизвестного происхождения. По его словам, дрон ликвидировали вблизи «Зелёной зоны» — особо охраняемого района в центре города, где расположены правительственные учреждения и иностранные посольства.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.