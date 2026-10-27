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В Баку задержали трех человек за кражу денег из водоматов - ВИДЕО

Редакция 1news19:30 - Сегодня
В Баку задержали трех человек за кражу денег из водоматов - ВИДЕО

В Баку группа лиц взламывала автоматы по продаже воды компании Suaz и похищала находившиеся внутри деньги.

Как сообщает Qafqazinfo со ссылкой на компанию, в разные даты и по разным адресам водоматы подвергались повреждениям, а наличные деньги из них похищались.

В Министерстве внутренних дел Азербайджана сообщили, что в полицию поступили заявления о взломе водоматов, установленных по различным адресам в Насиминском, Наримановском, Ясамальском и Бинагадинском районах столицы, и краже денег из них.

Отмечается, что повреждение купюроприемников также причинило компании дополнительный материальный ущерб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией Насиминского района, были установлены и задержаны Хаял Султанзаде, ранее судимый Умид Тагиев и Зохраб Шамилзаде.

По фактам возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. По решению суда в отношении всех троих избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.

 

 


 

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