 Обновлен международный санкционный список Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

Обновлен международный санкционный список Азербайджана

Редакция 1news21:03 - Сегодня
Обновлен международный санкционный список Азербайджана

В Азербайджане обновлены международные санкционные списки.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Службу финансового мониторинга, актуальные перечни опубликованы на официальном сайте ведомства — hms.gov.az.

Изменения связаны с решениями санкционного комитета Совета Безопасности ООН по ИГИЛ и «Аль-Каиде», принятыми 16 января 2023 года, а также с решениями судов Азербайджана. В списки включены физические и юридические лица, связанные с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения, международными преступлениями и другими серьезными правонарушениями.

В соответствии с законодательством организации и лица, обязанные соблюдать санкционные требования, должны незамедлительно заморозить активы фигурантов списков, включая средства, находящиеся под их прямым или косвенным контролем. Предварительное уведомление владельцев при этом не требуется.

О замораживании активов необходимо уведомить Службу государственной безопасности и Службу финансового мониторинга через сайт hms.gov.az.

Целевые финансовые санкции предусматривают ограничения на доступ включенных в списки лиц и организаций к денежным средствам и другим экономическим ресурсам.

Поделиться:
319

Актуально

Хроника

Ильхам Алиев выразил соболезнование Премьер-министру Испании

Общество

Между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписано очередное соглашение о ...

Общество

Лейла Алиева встретилась с заместителем генерального директора ЮНЕСКО

Политика

Азербайджан присоединился к Мекканской конвенции - ОБНОВЛЕНО

Экономика

Обновлен международный санкционный список Азербайджана

Россия и Азербайджан обсуждают возможность своповых поставок газа - Министр

Цена азербайджанской нефти снизилась до $122,49 за баррель

Минэкономики: Азербайджан делает ставку на ненефтяной экспорт и поддержку бизнеса

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Обсуждено развитие сотрудничества между SOCAR и итальянской компанией Eni

Кабмин утвердил новые правила для инвестпроектов госпредприятий

Председательство в Совете управляющих Тюркского инвестиционного фонда возложено на Азербайджан

Россия и Азербайджан обсуждают возможность своповых поставок газа - Министр

Последние новости

В столице с 29 октября ограничат движение на двух участках дорог

Сегодня, 22:48

Ильхам Алиев выразил соболезнование Премьер-министру Испании

Сегодня, 22:28

На сотрудников Real TV напали во время съёмок в бакинской школе

Сегодня, 22:20

Мать погибшей в бакинской школе семиклассницы также умерла при трагических обстоятельствах - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 22:06

Из Китая в Азербайджан экстрадировали обвиняемого в нападении на супругу

Сегодня, 21:51

Пашинян: Не может быть так, чтобы Азербайджан ничего не получил, а мы получили всё

Сегодня, 21:31

Парвиз Абубекиров освобождён от занимаемой должности

Сегодня, 21:10

Обновлен международный санкционный список Азербайджана

Сегодня, 21:03

В Испании объявлен трехдневный траур

Сегодня, 20:44

Елизавета Боярская о Баку: «Мы здесь в гостях, но как дома» - ВИДЕО

Сегодня, 20:25

Между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписано очередное соглашение о сотрудничестве

Сегодня, 20:20

Чемпионат мира FIFA U-15: сборная Азербайджана одержала крупную победу над Гибралтаром

Сегодня, 20:00

В Баку состоялась презентация III издания «Книги мира» ИСЕСКО, посвященного Азербайджану - ФОТО

Сегодня, 19:58

Лейла Алиева встретилась с заместителем генерального директора ЮНЕСКО

Сегодня, 19:52

«Dr. Гюлю» снова в деле: «Мы заплатили штраф, жалоб на нас нет» - ВИДЕО

Сегодня, 19:37

Лейла и Арзу Алиевы присутствовали на концерте, представленном в рамках проекта «Ария рая» - ФОТО

Сегодня, 19:30

Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 68 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:21

Россия и Азербайджан обсуждают возможность своповых поставок газа - Министр

Сегодня, 19:06

МИД Азербайджана выразил соболезнования Испании

Сегодня, 18:51

В Азербайджане изменили правила выдачи ипотечных кредитов

Сегодня, 18:36
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,Сегодня, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34