Обновлен международный санкционный список Азербайджана

В Азербайджане обновлены международные санкционные списки.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Службу финансового мониторинга, актуальные перечни опубликованы на официальном сайте ведомства — hms.gov.az.

Изменения связаны с решениями санкционного комитета Совета Безопасности ООН по ИГИЛ и «Аль-Каиде», принятыми 16 января 2023 года, а также с решениями судов Азербайджана. В списки включены физические и юридические лица, связанные с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения, международными преступлениями и другими серьезными правонарушениями.

В соответствии с законодательством организации и лица, обязанные соблюдать санкционные требования, должны незамедлительно заморозить активы фигурантов списков, включая средства, находящиеся под их прямым или косвенным контролем. Предварительное уведомление владельцев при этом не требуется.

О замораживании активов необходимо уведомить Службу государственной безопасности и Службу финансового мониторинга через сайт hms.gov.az.

Целевые финансовые санкции предусматривают ограничения на доступ включенных в списки лиц и организаций к денежным средствам и другим экономическим ресурсам.