В Европе производители гробов закрываются из-за импорта из Китая

Производители гробов в Европе создали отраслевую коалицию и готовят жалобу в Еврокомиссию (ЕК) с требованием провести антидемпинговое расследование в отношении импорта гробов из Китая.

Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

«Небольшие компании не смогли выдержать конкуренцию со стороны неевропейских экспортеров», — заявил изданию консультант Фолько Чулли, помогающий координировать подготовку жалобы. Он добавил, что за последние пять лет из-за давления импорта в Европе закрылась четверть предприятий по изготовлению гробов — их число сократилось со 120 до 90.

По данным производителей, производство гроба в Китае стоит примерно в три раза дешевле, чем, например, в Италии при использовании того же типа древесины. По утверждению европейцев, это может быть связано с субсидиями Пекина, налоговыми льготами для экспортеров, дешевым сырьем, а также повышением пошлин на китайские товары со стороны США, в результате чего поток продукции был перенаправлен в Европу.

Дисбаланс ЕС во взаимной торговле с КНР остается одной из ключевых болевых точек Брюсселя, тогда как Пекин неоднократно критиковал введенные ЕС односторонние и несправедливые торговые ограничения в отношении китайской продукции.