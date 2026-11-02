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200 тысяч манатов за отказ от налоговых проверок: арестованы три чиновника

Джамиля Суджадинова12:10 - Сегодня
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200 тысяч манатов за отказ от налоговых проверок: арестованы три чиновника

В Азербайджане завершено расследование уголовного дела в отношении трех должностных лиц Государственной налоговой службы, обвиняемых в получении взяток от предпринимателей на общую сумму 200 тысяч манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, расследование проводило Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре на основании информации, поступившей из Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

По данным следствия, заместитель начальника Главного управления оперативного налогового контроля и организации учета по Баку Эльдениз Ахмедов, заместитель начальника Управления территориального закрепления Рустам Мирзоев и начальник 4-го отдела этого управления Кянан Мамедов в мае 2026 года получили денежные средства от ряда предпринимателей, работавших в одном из торговых центров столицы.

Следствие считает, что общая сумма взяток составила 200 тысяч манатов. Деньги, предположительно, передавались за отказ от проведения налоговых проверок, неприменение штрафов и совершение других действий в интересах предпринимателей.

На основании собранных доказательств всем троим предъявлены обвинения по статьям 311.3.1 и 311.3.3 Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающим ответственность за получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

По ходатайству следственного органа и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство расследованием, Бинагадинский районный суд избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде ареста.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

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