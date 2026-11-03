Раскрыто убийство, совершенное 13 лет назад в Шамкире - уголовное дело направлено в суд.

5 августа 2013 года в Шамкирском районе в квартире, где проживала Кифаят Магеррамова (1967 г.р.), было обнаружено ее тело со следами насильственной смерти, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по данному факту, проводилось в Следственном управлении Генеральной прокуратуры.

В ходе следствия были установлены обоснованные подозрения в том, что Хаял Мамедов (1989 г.р.) из корыстных побуждений незаконно проник в квартиру Кифаят Магеррамовой и с особой жестокостью умышленно убил ее, нанеся множественные ранения складным карманным ножом, который имел при себе.

После этого подозреваемый похитил из квартиры деньги и золотые украшения общей стоимостью около 3 тысяч манатов, а затем скрылся с места преступления.

22 сентября 2026 года Хаял Мамедов был привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, и в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста. Ему повторно предъявили обвинение по статьям 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью), 120.2.11 (умышленное убийство, сопряженное с разбоем) и 181.3.3 (разбой) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Предварительное расследование по уголовному делу завершено. Обвинительный акт утвержден прокурором, осуществляющим процессуальное руководство предварительным расследованием, после чего дело направлено на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.