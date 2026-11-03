В Уджаре женщину избили за отказ провести ночь с мужчиной

В Уджаре мужчина оказался на скамье подсудимых после того, как избил знакомую, отказавшуюся провести с ним ночь.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на BAKU.WS, 37-летний Джейхун (имя изменено) познакомился с жительницей Мингечевира Эльмирой (имя изменено) в социальной сети TikTok в 2025 году. Между ними завязались отношения, и впоследствии женщина приехала к нему в Уджар.

Согласно материалам дела, в день происшествия они вместе обедали в одном из кафе, а затем продолжили отдых в заведении, расположенном вдоль автомагистрали Баку - Казахстан. По словам мужчины, оба употребляли алкогольные напитки.

Около 22:00 Эльмира сообщила, что намерена вернуться в Мингечевир. Джейхун предложил ей остаться у него до утра, однако женщина отказалась, пояснив, что хочет домой и они смогут встретиться в другой раз.

После этого между ними возникла ссора. По признанию обвиняемого, он воспринял отказ как пренебрежение своей просьбой, разозлился и попросил водителя остановить автомобиль на обочине дороги неподалеку от железнодорожного переезда в Уджаре.

Выйдя из машины, мужчина открыл заднюю дверь и несколько раз ударил Эльмиру по лицу, в том числе кулаком в область носа и ладонью под правый глаз. В результате женщина получила телесные повреждения. Заметив кровотечение из носа, Джейхун попытался оказать ей помощь, после чего предложил продолжить поездку. Однако Эльмира отказалась и заявила, что намерена обратиться с жалобой в правоохранительные органы. Мужчина покинул место происшествия вместе со знакомым.

В ходе судебного разбирательства Джейхун полностью признал свою вину. Он также сообщил, что не работает и проживает вместе с членами семьи.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 128 Уголовного кодекса Азербайджана (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Решением Уджарского районного суда Джейхуну назначено наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы.

В соответствии с приговором ему запрещено покидать место жительства с 22:00 до 08:00, а также выезжать за пределы Уджарского района.

Кроме того, осужденный обязан носить электронный браслет, обеспечивать его исправность и не менять место жительства без разрешения суда. Ему также запрещено организовывать массовые мероприятия, принимать в них участие, а также посещать объекты общественного питания и сферы услуг на территории района.