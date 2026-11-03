Лейла Шихлинская высказалась о возможном продолжении легендарной драмы «Gün keçdi» - ФОТО

Народная артистка Азербайджана Лейла Шихлинская в эфире программы «Qonaqcanlı» озвучила свои мысли о снятии возможного продолжения мелодрамы «Gün keçdi».

«Мне бы хотелось, чтобы продолжение было небольшим, коротким. Можно было бы просто взять кадры Октая (роль исполнял Гасан Мамедов - прим.ред.) из старого фильма. А я бы сыграла себя сегодняшнюю. Мне бы хотелось, чтобы сняли продолжение, которое получило бы название «Bu gün də keçdi», - отметила в эфире Xəzər TV Лейла Шихлинская.

В свою очередь телеведущая Наиля Исламзаде заявила, что народный писатель Анар (автор сценария «Gün keçdi» - прим.ред.) написал продолжение истории, которое показал Л. Шихлинской: «Текст нужно адаптировать под сценарий и, самое главное, найти того, кто снимет и профинансирует фильм».

Лейла Шихлинская также подчеркнула важность финансовых вложений в возможное продолжение «Gün keçdi».

Сюжет: История, рассказанная в фильме режиссера Арифа Бабаева «Gün keçdi», основана на судьбе двух героев, которые любят друг друга искренне, никогда не изменяя супружеской верности. Эсмер кажется счастливой - у нее есть все: любящий муж Джамал, дочь и друзья, но она несчастна, ибо не может найти место в жизни.