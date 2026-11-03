Эксперт: Азербайджан выиграл II Карабахскую войну за счет стратегии, а не только дронами

Азербайджан одержал победу в II Карабахской войне благодаря реализации долгосрочной стратегии, а не исключительно за счёт использования беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает Report, об этом заявил автор книги, директор Madison Policy Forum, старший научный сотрудник программы по вопросам будущего безопасности организации New America и заслуженный военный научный сотрудник Института Ближнего Востока Лиам Коллинз на презентации книги "Война за Карабах: стратегия, технологии и победа".

Он подчеркнул, что бытует устойчивое представление о том, что этот конфликт стал первым в истории вооруженным противостоянием, исход которого решили беспилотные системы.

"Безусловно, беспилотники сыграли свою роль. Однако победа в войне стала результатом более чем 20-летней реализации масштабной стратегии, направленной на достижение одной цели - освобождение Карабаха, а также создания, формирования и применения вооруженных сил, способных выполнить эту задачу", - сказал Коллинз.

Отметим, что сегодня в Baku Book Center проходит презентация книги Лиама Коллинза и Джона Спенсера "Война за Карабах: стратегия, технологии и победа". Работа над книгой заняла около двух лет. Данное издание является первым масштабным и комплексным военно-аналитическим исследованием за рубежом, посвященным победе Азербайджана в 44-дневной войне.

В книге ставится под сомнение широко распространенное мнение о том, что победа была достигнута исключительно благодаря применению беспилотников, подчеркивается роль национального потенциала и государственного строительства. В работе отмечается, что главной причиной победы Азербайджана на поле боя стало глубокое освоение концепции "применения современных боевых систем".