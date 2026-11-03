В Астане заявили, что ОТГ должна быть открытой структурой

Казахстан убежден, что региональные структуры, в том числе Организация тюркских государств (ОТГ), должны быть открытыми, и поэтому президент республики Касым-Жомарт Токаев выдвинул инициативу обеспечить участие России в ней.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев.

"В этом контексте показателен состоявшийся 30 октября текущего года в Анкаре 13-й саммит Организации тюркских государств. В ходе саммита президент Казахстана предложил рассмотреть возможность участия России в формате ОТГ+ либо предоставления статуса государства-наблюдателя. Данная инициатива отражает убежденность Казахстана в том, что региональные объединения должны оставаться открытыми для конструктивного взаимодействия с заинтересованными партнерами. Такой подход способен укрепить доверие и обеспечить взаимодополняемость интеграционных процессов на евразийском пространстве", - сказал он, выступая на IV Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

Источник: ТАСС