Иран потребовал признания суверенитета над Ормузом

Признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом является одним из условий для достижения безопасности в регионе.

Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС Ирана и командующий Центральным штабом "Хатам аль-Анбия" генерал-майор Али Абдоллахи.

"Официальное признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом", - говорится в одном из пунктов послания Абдоллахи, которое приводит иранское агентство Tasnim. Среди других условий для достижения устойчивой безопасности в регионе он назвал полную отмену санкций против исламской республики, разблокирование замороженных активов, компенсацию ущерба за военные действия против Ирана.

Кроме того, иранский военачальник потребовал гарантий того, чтобы агрессия против исламской республики не повторилась, а также "создания системы безопасности в Западной Азии силами самих государств региона".