Дорожная полиция предупредила водителей

Главное управление государственной дорожной полиции МВД выступило с предупреждением в связи с подготовкой автотранспортных средств к осенне-зимному сезону.

Как сообщили 1news.az в управлении, с приближением зимнего сезона необходимо уделять внимание оснащению транспортных средств в соответствии с сезоном: «Естественно, управлять автомобилем на заснеженной, обледенелой, скользкой дороге сложно и опасно. Безопасно же добраться до пункта назначения в таких условиях напрямую зависит не только от опыта, но и от соответствия экипировки автомобиля сезону.

Поэтому в целях предотвращения возможных неприятных инцидентов владельцы транспортных средств и водители должны своевременно подготовиться к осенне-зимнему сезону.

В первую очередь следует уделить внимание шинам автотранспортных средств. В частности, остаточная высота рисунка протектора шин должна составлять не менее 1,6 мм для легковых автомобилей, 1 мм - для грузовых автомобилей, 2 мм - для автобусов и 0,8 мм - для мотоциклов и мопедов. Наряду с этим, стеклоочистители и стеклоомыватели, а также внешние световые приборы автомобиля всегда должны находиться в исправном состоянии.

Необходимо обеспечить заправку системы охлаждения двигателя и стеклоомывателя незамерзающими жидкостями, а также укомплектовать автомобиль цепями противоскольжения и буксировочным тросом.

В целях обеспечения тепла в салоне следует своевременно проверить соответствующую систему, в особенности фильтры».