Лавров: если Европа решит развязать войну против России, то ответ будет коротким

Развязывание Европой военного конфликта против России повлечет за собой короткий ответ со стороны Москвы.

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Президент [России Владимир] Путин многократно за последнее время повторял, что мы не хотим, не планируем какую-то ни было войну с Европой, но если Европа, как она грозится, сама готовится к войне и начнет ее, то мы к этой войне готовы, но она будет другой и очень короткой», — подчеркнул дипломат.

Также Лавров отметил, что сейчас Россия не видит «перспектив реалистичного диалога» с Европой, поскольку Запад идет против «объективного исторического тренда» на многополярность.

29 октября Владимир Путин заявил, что Россия не угрожает Европе и не стремится искать причины для начала войны с ней. Однако он подчеркнул, что если это произойдет, то никто не выйдет из конфликта победителем.