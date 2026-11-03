Сиявуш Новрузов: некоторые лица, приезжающие в Азербайджан под предлогом религиозной и научной деятельности, занимаются антигосударственной деятельностью

Некоторые лица, приезжающие в Азербайджан под предлогом религиозной, научной деятельности, продажи книг и других видов деятельности, на самом деле занимаются антигосударственной деятельностью, создают группировки и готовят преступления против государства.

Необходимо внести серьезные изменения в миграционное законодательство.

Как сообщает АПА, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Сиявуш Новрузов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Депутат отметил, что проводимые в миграционной сфере реформы и нововведения приводятся в соответствие с мировыми стандартами. «Вместе с тем нельзя упускать из виду, что миграция в настоящее время превратилась в одну из наиболее опасных сфер в мире. Некоторые лица под различными предлогами и прикрытиями направляются в другие страны для осуществления шпионской деятельности. Некоторые лица, приезжающие в Азербайджан под предлогом религиозной, научной деятельности, продажи книг и других видов деятельности, на самом деле занимаются антигосударственной деятельностью, создают группировки и готовят преступления против государства. Необходимо еще больше ужесточить требования к различным категориям мигрантов, проверку иностранцев и процедуры их пребывания в стране», — заявил он.

Сиявуш Новрузов также обратил внимание на риски злоупотребления инвестиционными возможностями и механизмами получения резидентства. По его словам, крупным государствам не составляет труда использовать эти механизмы для размещения в Азербайджане лиц, действующих в их интересах. «Важно, чтобы в страну приезжали настоящие специалисты и осуществлялась подготовка местных кадров. Однако нам не нужны лица, которые под видом специалистов занимаются деятельностью, преследующей иные цели», — подчеркнул депутат.