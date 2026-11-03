Поездки Ильхама Алиева на передовую стали ответом на дезинформацию — мнение американского эксперта

«Ежедневная коммуникация Президента Азербайджана Ильхама Алиева, его наблюдение за ходом боевых действий и поездки на освобождённые территории во время 44-дневной Отечественной войны стали важными факторами успеха в информационной войне».

Как сообщает АПА, об этом заявил американский военный эксперт Джон Спенсер в ходе презентации книги «Война за Карабах: стратегия, технологии и победа» в Баку.

По его словам, в современных войнах недостаточно лишь объявлять об освобождении территорий, важно также лично находиться на этих территориях и демонстрировать это общественности.

«Роль Президента в информационной войне, особенно его ежедневная коммуникация, наблюдение за ходом войны и объявления об освобождении территорий имели большое значение. Однако в современном мире этого недостаточно. Он посещал эти территории, непосредственно находился на месте событий. На протяжении войны мы наблюдали за поездками Президента и его супруги на освобождённые территории. Эта ежедневная коммуникация сыграла важную роль, особенно в борьбе с дезинформацией, распространяемой в социальных сетях. Одними из основных факторов успеха в информационной войне стали не только заявления об освобождении территорий, но и реальные поездки на эти территории», — подчеркнул Спенсер.