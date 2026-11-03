Мошенники рассылают в WhatsApp сообщения о выплате 100 манатов
Национальное агентство кибербезопасности Азербайджана предупреждает о мошеннических кампаниях, распространяемых в мессенджере WhatsApp в преддверии Дня Победы.
В частности, пользователям отправляют сообщения, содержащие вредоносные ссылки, в которых утверждается, что от имени президента Азербайджанской Республики им полагается денежное вознаграждение в размере 100 манатов.
Национальное агентство кибербезопасности рекомендует гражданам проявлять осторожность при получении подозрительных сообщений, в том числе содержащих ссылки, якобы отправленных от имени государственных учреждений и официальных лиц, а также проверять информацию через официальные источники.
«В случае столкновения с подобными ситуациями граждан просят сообщать об этом через www.nca.az», - отмечают в агентстве.