Мошенники рассылают в WhatsApp сообщения о выплате 100 манатов

Национальное агентство кибербезопасности Азербайджана предупреждает о мошеннических кампаниях, распространяемых в мессенджере WhatsApp в преддверии Дня Победы.

В частности, пользователям отправляют сообщения, содержащие вредоносные ссылки, в которых утверждается, что от имени президента Азербайджанской Республики им полагается денежное вознаграждение в размере 100 манатов.

Национальное агентство кибербезопасности рекомендует гражданам проявлять осторожность при получении подозрительных сообщений, в том числе содержащих ссылки, якобы отправленных от имени государственных учреждений и официальных лиц, а также проверять информацию через официальные источники.

«В случае столкновения с подобными ситуациями граждан просят сообщать об этом через www.nca.az», - отмечают в агентстве.