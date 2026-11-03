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Свадьба ради подписчиков обернулась трагедией в Пакистане

Редакция 1news15:00 - Сегодня
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Свадьба ради подписчиков обернулась трагедией в Пакистане

По меньшей мере 2 человека погибли, 20 пострадали в давке на свадьбе блогера в пакистанской провинции Пенджаб.

Как сообщило агентство Press Trust of India (PTI), инцидент произошел в городе Сиалкот на стадионе "Фараз спорт" перед началом свадебной церемонии блогера Ансера Махмуда.

На своей платформе в соцсетях он пригласил на торжество всех желающих, обещав им дорогие призы на розыгрыше подарков, которые включали 20 млн рупий (свыше $211 тыс.) наличными, автомобиль, 50 мотоциклов и смартфоны. На стадион хлынула большая толпа людей, сдержать которую не смогла полиция. Правоохранители возложили вину за случившееся на Махмуда и его команду, обвинив их в причинении смерти по неосторожности и проведении незаконного массового мероприятия. Блогер и еще шесть человек арестованы. На допросе они заявили, что давка стала "несчастным случаем", произошедшим по вине полицейских.

Как отмечают пакистанские СМИ, проведением пышной свадьбы на стадионе с большим числом гостей Махмуд преследовал цель повысить количество своих подписчиков и увеличить собственные доходы, которые у блогеров в Пакистане достигают миллиардов рупий.

Источник: ТАСС

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