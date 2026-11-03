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В Армении снизят парламентский порог для проведения конституционного референдума

Редакция 1news15:53 - Сегодня
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В Армении снизят парламентский порог для проведения конституционного референдума

Порог, необходимый для вынесения изменений в Конституцию на референдум, будет снижен.

Об этом заявила министр юстиции Армении Србуи Галян на брифинге в парламенте.

В настоящее время для вынесения проекта конституционных изменений на референдум требуется не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Национального собрания.

«После принятия новой Конституции изменения в нее можно будет вносить только посредством референдума», — отметила Галян, уточнив, что необходимость одобрения со стороны парламента при этом сохранится.

По ее словам, именно народ должен решать, принимать новую Конституцию или нет. Министр считает, что это более яркое проявление демократии, чем действующее требование о поддержке двух третей депутатов.

Источник: Sputnik Армения

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