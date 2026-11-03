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Представители PASHA Real Estate Group встретились с мэром города Ташкента - ФОТО

Редакция 1news15:11 - Сегодня
Представители PASHA Real Estate Group встретились с мэром города Ташкента - ФОТО

Главный коммерческий директор и генеральный директор международных проектов PASHA Real Estate Group Эльчин Гадимов, региональный вице-президент Marriott International по Восточной Европе (Luxury, Premium & Select Brands) Панкадж Бирла и генеральный менеджер JW Marriott Hotel Tashkent Илькин Иманов провели встречу с мэром города Ташкента Шавкатом Умурзаковым.

В ходе встречи обсуждались реализуемый PASHA Real Estate Group инвестиционный проект в Ташкенте, его вклад в развитие рынка недвижимости и гостиничного сектора города, а также вопросы взаимодействия с государственными структурами в рамках реализации проекта.

Представитель PASHA Real Estate Group выразил благодарность Правительству Республики Узбекистан и руководству города Ташкента за поддержку в реализации проекта. Была подчеркнута важная роль конструктивного диалога и эффективного сотрудничества с государственными структурами для успешной реализации проекта.

В ходе встречи также была представлена информация о многофункциональном комплексе, который PASHA Real Estate Group возводит в Ташкенте. Комплекс будет состоять из трёх зданий. В одном из них разместятся отель The Ritz-Carlton, Tashkent и резиденции The Ritz-Carlton, а в двух других — резиденции под брендом JW Marriott. На территории комплекса также планируется создание торгово-прогулочной зоны с бутиками люксовых брендов и ресторанами.

Объединяя международный опыт, современные архитектурные решения и высокие стандарты обслуживания, PASHA Real Estate Group стремится внести вклад в создание качественной жилой среды и развитие гостиничного сектора Ташкента.

О “PASHA Real Estate Group”

“PASHA Real Estate Group”, входящая в состав “PASHA Holding”, специализируется на инвестициях в недвижимость, девелопменте, продаже и аренде объектов, а также стратегическом управлении и эксплуатации недвижимости. География деятельности Группы охватывает Азербайджан, Турцию, Грузию, Узбекистан, Черногорию и Соединённые Штаты Америки.

Портфель Группы включает отели класса люкс, курорты мирового уровня, торговые центры, жилую недвижимость премиального класса и многофункциональные комплексы. Руководствуясь принципами качества, надёжности и клиентоориентированности, “PASHA Real Estate Group” стремится устанавливать высокие стандарты в отрасли на международном уровне и последовательно повышать стоимость своих активов.

www.pasharealestate.az

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