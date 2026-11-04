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Дочь Майкла Джексона требует 600 млн долларов из наследства отца

Феликс Вишневецкий10:20 - Сегодня
Дочь Майкла Джексона требует 600 млн долларов из наследства отца

Дочь Майкла Джексона, 28-летняя Пэрис Джексон, обратилась в суд с требованием перевести 600 млн долларов (1,02 млрд манатов) из наследства покойного певца в семейный траст, предназначенный для нее и ее братьев - Принса и Биги.

Она обвиняет исполнителя завещания отца Джона Бранку в том, что тот не обеспечивает наследникам доступ к причитающимся им средствам. Об этом сообщает Page Six.

Согласно судебным документам, поданным 29 октября, семейный траст, который должен обеспечивать финансовую поддержку детей артиста, остается без предусмотренного финансирования спустя более 17 лет после смерти Майкла Джексона. По утверждению Пэрис, отец рассчитывал, что его дети начнут получать доход от траста по достижении 21 года, а выплаты основной суммы наследства будут осуществляться поэтапно - в возрасте 30, 35 и 40 лет.

Однако, как заявляет дочь Майкла Джексона, вместо предусмотренных выплат она и ее братья получают меньшие суммы, размер которых определяет исполнитель завещания. Она также утверждает, что после того, как поставила под сомнение расходы и решения, связанные с управлением наследством, столкнулась с противодействием со стороны Джона Бранки.

В своем обращении Пэрис Джексон ссылается на финансовое положение наследства. По ее данным, к концу 2024 года совокупные доходы от управления активами Майкла Джексона превысили 2,5 млрд долларов (4,25 млрд манатов), а объем доступных для распределения денежных средств может составлять около 600 млн долларов (1,02 млрд манатов). Среди источников дохода она называет сделки с музыкальными активами и продажу имущества певца.

Представители наследства, в свою очередь, отвергают обвинения в удержании денег. Они заявляют, что полностью профинансировать семейный траст пока невозможно из-за нерешенных юридических вопросов, в том числе налогового разбирательства с Налоговой службой США. По утверждению представителей наследства, более 200 млн долларов (340 млн манатов) уже были направлены на нужды детей артиста.

Пэрис Джексон просит суд обязать исполнителя завещания перевести в семейный траст 600 млн долларов (1,02 млрд манатов) либо другую сумму, которую суд сочтет обоснованной - очередное слушание по делу назначено на декабрь.

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