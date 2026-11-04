В Баку маклер воспользовался разводом супругов, чтобы завладеть квартирой и автомобилем женщины - ПОДРОБНОСТИ

Коллегия по уголовным делам Верховного Суда Азербайджанской Республики рассмотрела кассационную жалобу лица, осужденного за совершение мошенничества с причинением ущерба в крупном размере.

Согласно обстоятельствам дела, лицо, занимавшееся куплей-продажей недвижимости, воспользовалось разводом и имущественным спором между супругами и путем обмана завладело принадлежащими женщине квартирой, автомобилем и денежными средствами.

Так, в 2021 году к нему обратилась гражданка с просьбой оказать посреднические услуги при продаже квартиры в Баку. Узнав, что женщина находится в процессе развода с мужем и между ними возник спор о разделе имущества, он встретился с ней отдельно и заявил, будто супруг намеревается обмануть ее и отнять квартиру вместе с автомобилем.

Завоевав доверие женщины, мужчина предложил временно переоформить имущество на третьих лиц до завершения судебного разбирательства. Он пообещал, что после окончания процесса имущество будет возвращено в ее собственность.

Поверив этим обещаниям, женщина дала согласие на переоформление квартиры на чужое имя. Однако впоследствии без ее ведома и участия квартира была продана третьему лицу за 100 тысяч манатов. Вырученные от продажи средства женщине возвращены не были.

Аналогичным способом принадлежащий женщине автомобиль марки Hyundai ix35 рыночной стоимостью 26 тысяч манатов сначала переоформили на ее близкого родственника, а затем по доверенности продали другому лицу. Денежные средства, полученные от продажи автомобиля, собственнице также не передали.

Кроме того, под предлогом оформления документов на квартиру, оплаты нотариальных расходов и оказания содействия в вынесении судебного решения в пользу женщины обвиняемый в разное время получил от нее в общей сложности 9 800 манатов. В результате потерпевшей был причинен материальный ущерб на общую сумму 163 800 манатов.

В ходе расследования уголовного дела также было установлено, что данный гражданин получил от другого лица 5 000 манатов под предлогом помощи в получении выписки на земельный участок, 2 000 манатов - под обещание трудоустроить дочь другого гражданина, а также 1 800 манатов - под предлогом продажи автомобиля, однако взятые на себя обязательства не выполнил.

Приговором суда первой инстанции мужчина был признан виновным по статье 178.3.2 Уголовного кодекса и приговорен к 7 годам лишения свободы. Суд также постановил взыскать с него в пользу основной потерпевшей 163 800 манатов в качестве возмещения материального ущерба и 5 000 манатов - морального вреда. Бакинский апелляционный суд оставил данный приговор без изменений.

В кассационной жалобе осужденный не признал свою вину по эпизоду с основной потерпевшей, утверждая, что квартира была переоформлена на другое лицо с согласия женщины для получения процентного займа, а сам он участвовал в продаже квартиры и автомобиля лишь в качестве посредника. Признав вину по остальным эпизодам, осужденный просил отменить решение апелляционной инстанции и отправить дело на новое рассмотрение.

Коллегия по уголовным делам Верховного Суда, изучив доводы кассационной жалобы, отметила, что основным признаком мошенничества является завладение чужим имуществом путем создания у потерпевшего ложного представления об обстоятельствах либо путем злоупотребления его доверием.

По позиции судебной коллегии, согласие потерпевшей на переоформление имущества на другое лицо не может расцениваться как согласие на последующую реализацию этого имущества помимо ее воли и присвоение вырученных средств третьими лицами.

В данном деле согласие женщины сформировалось на основе обещаний о временном переоформлении имущества на третьих лиц и его последующем возврате. В связи с этим наличие такого согласия не исключает факт завладения имуществом путем обмана и злоупотребления доверием.

Верховный Суд подчеркнул, что исследованные доказательства подтверждают: роль осужденного не ограничивалась лишь посреднической деятельностью. Он организовал переоформление квартиры на имя другого лица, участвовал в ее последующей продаже и присвоил оставшиеся денежные средства после вычета суммы долга и процентов.

Показания свидетелей по делу о продаже автомобиля также подтвердили, что осужденный связывался с покупателем, обсуждал цену, организовывал оформление и забрал полученные от сделки деньги. При этом доказательств того, что автомобиль был продан по поручению и в интересах женщины, добыто не было.

Судебная коллегия указала, что обещания о временном переоформлении имущества, завоевание доверия потерпевшей с помощью этих обещаний, последующее отчуждение имущества помимо ее воли и присвоение вырученных средств осужденным должны оцениваться в совокупности и взаимосвязи.

Верховный Суд пришел к выводу, что нижестоящие суды исследовали и оценили доказательства в соответствии с требованиями законодательства, а квалификация действий осужденного как мошенничества является верной.