«15-минутный город»: Хырдалан лидирует среди четырёх городов Азербайджана

Достаточно ли 15 минут, чтобы добраться туда, куда мы направляемся каждый день?

Friendly City Index ( FCI - индекс качества жизни в городах) международное исследование, основанное на повседневном опыте жителей. Опрос в рамках проекта провела компания Syno International в партнёрстве с Bolt. Проект охватывает различные темы — от доступности транспорта и услуг до финансового благополучия и психологического здоровья. Его цель — определить, с какими трудностями сталкиваются жители и что нуждается в улучшении в городской жизни.

Что означает «15-минутный город»? Основная идея концепции заключается в том, чтобы работа, образование, магазины, медицинские услуги и возможности для отдыха находились рядом с домом, сокращая необходимость в длительных повседневных поездках. Автор концепции, урбанист Карлос Морено, в интервью C40 (глобальной сети мэров городов, совместно борющихся с изменением климата) описал её как «компактный и устойчивый город коротких расстояний».

В 2025 году исследование охватило 54 города в девяти странах. В 2026 году его география расширилась до 62 городов в 11 странах. В этом году в исследование впервые вошли четыре города Азербайджана: Баку, Сумгаит, Хырдалан и Гянджа.

Один из рейтингов индекса оценивает возможность жителей добираться до мест, куда они направляются каждый день, за 15 минут. По этому показателю среди четырёх участвовавших в опросе городов Азербайджана лидирует Хырдалан: 27% респондентов сообщили, что укладываются в это время. В Баку показатель составляет 14%, а в Сумгаите и Гяндже — по 13%.

В международном сравнении лидируют хорватская Пула и латвийский Огре: в обоих городах 60% респондентов отметили, что могут добраться до нужных им мест за 15 минут. Следом идёт эстонский Кохтла-Ярве с показателем 56%.

В четырёх городах Азербайджана наиболее распространённая продолжительность повседневной поездки — 30 минут: этот вариант выбрали 40% участников. В целом 14,6% респондентов сообщили, что добираются до нужного места за 15 минут, а примерно каждый десятый проводит в дороге 45–60 минут.

Результаты различаются и в зависимости от возраста и занятости. Среди респондентов 18–24 лет каждый пятый добирается до нужного места за 15 минут — это самый высокий показатель среди возрастных групп. Около 42–45% работающих полный день, студентов и самостоятельно занятых респондентов обычно тратят на поездку 30 минут.

Различия наблюдаются и в зависимости от семейного положения. Среди респондентов с детьми 24,7% сообщили, что добираются до нужного места за 15 минут. Среди не состоящих в браке этот показатель составил 14,4%, а среди состоящих в браке или проживающих с партнёром — 9,4%.

«Наши рейтинги просты и прозрачны: в каждом из них города ранжируются на основе ответов жителей на один и тот же вопрос. Наша цель — помочь жителям быть услышанными более широкой аудиторией. Мы приглашаем представителей СМИ, экспертов и руководителей городов периодически обращаться к этим результатам и использовать их в обсуждениях городской жизни», — отметила менеджер по связям с общественностью Bolt в Азербайджане Нигяр Казимова.

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