Водителям на заметку: список улиц Баку с затрудненным движением
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
7. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
8. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
9. Улица Микаила Алиева, от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
11. Проспект Бабека, в направлении центра;
12. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
13. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
14. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.