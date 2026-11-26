В ходе кибератаки на крупнейший менеджер паролей 1Password хакерам удалось похитить часть персональных данных пользователей.

Об этом сообщается на сайте компании.

В 1Password пояснили, что злоумышленники получили доступ к корпоративному аккаунту сотрудника в GitHub, в котором хранился исходный код. Хакеры использовали доступ этого сотрудника для внедрения вредоносного кода на внутренние серверы компании. Это позволило злоумышленникам получить некоторые данные о клиентах 1Password, в том числе их имена и адреса электронной почты, которые использовались для входа в аккаунт, и сведения о дате создания аккаунта 1Password и времени последнего входа пользователей.

В компании подчеркнули, что хакеры не смогли получить доступ к хранилищам клиентов, в которых хранятся их пароли. Отмечается, что злоумышленники не имеют доступа к паролям клиентских аккаунтов или их секретным ключам, которые используются для шифрования паролей. Кроме того, в ходе инцидента не пострадали приложения и расширения 1Password.